Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:05

Nilüfer otoparkına araç takviyesi

Nilüfer otoparkına araç takviyesi

03 Ocak 2017 17:05

Nilüfer Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nün vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için 8 aracı bünyesine kattı.
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Zabıta Müdürlüğü’ne alınan 8 aracın tanıtımını yaptı. Nilüferlilere daha iyi hizmet vermek için Zabıta Müdürlüğü otoparkını güçlendirdiklerini belirten Bozbey, “Zabıta Müdürlüğümüzde senenin ilk günlerinde almış olduğumuz araçlarımızla daha iyi hizmet verme imkanına oluşturduk. Arkadaşlarımın Nilüferlilerin daha fazla gülümsemesi için çalışmalarını sürdüreceklerine inancım tamdır. Zabıta personeli, yine her zamanki gibi o güzel tavırlarıyla ve anlayışlarıyla Nilüferlileri memnun edecek davranışlarıyla hizmet etmeye devam edecekler. Bu araçlar da onların sahada sürdürdükleri çalışmalarda önemli bir destek olacaktır” dedi.
Alınan araçlarla birlikte Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 5 olan aracı 13’e çıkmış oldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç