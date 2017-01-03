Nilüfer otoparkına araç takviyesi

Nilüfer Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nün vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için 8 aracı bünyesine kattı.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Zabıta Müdürlüğü’ne alınan 8 aracın tanıtımını yaptı. Nilüferlilere daha iyi hizmet vermek için Zabıta Müdürlüğü otoparkını güçlendirdiklerini belirten Bozbey, “Zabıta Müdürlüğümüzde senenin ilk günlerinde almış olduğumuz araçlarımızla daha iyi hizmet verme imkanına oluşturduk. Arkadaşlarımın Nilüferlilerin daha fazla gülümsemesi için çalışmalarını sürdüreceklerine inancım tamdır. Zabıta personeli, yine her zamanki gibi o güzel tavırlarıyla ve anlayışlarıyla Nilüferlileri memnun edecek davranışlarıyla hizmet etmeye devam edecekler. Bu araçlar da onların sahada sürdürdükleri çalışmalarda önemli bir destek olacaktır” dedi.

Alınan araçlarla birlikte Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 5 olan aracı 13’e çıkmış oldu.