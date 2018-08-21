Nilüfer parklarıyla güzelleşiyor

Çevre ve doğal yaşam kenti Nilüfer’de, park ve yeşil alan sayıları her geçen yıl artıyor. “Yeniden Yeşil Bursa”yı Nilüfer’de inşa etmeyi hedefleyen Nilüfer Belediyesi, 2018 yılının ilk yarısında birçok yeni parkı, vatandaşların hizmetine sundu. Toplam 11 bin metrekare alana sahip 8 yeni park ile 385 metre uzunluğunda 1 koşu yolu, Beşevler, Kültür, Cumhuriyet, 23 Nisan, Işıktepe, Esentepe ve Fethiye mahallelerinde hizmete açıldı. Böylece, Nilüfer’deki parkların toplam alanı 881 bin 775 metrekareye, park sayısı da 269’a ulaşmış oldu. Nilüferliler’i, stresten uzaklaştırıp nefes alabilecekleri yeşil alanlarla buluşturan Nilüfer Belediyesi, eğlenceli oyun grupları bulunan ve temalı parklarıyla da, isteyenlere aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirme imkânı sunuyor.

Nilüfer’deki koşu yolu ve açık alan spor aletleri bulunan birçok park da, 7’den 77’ye spor yapmak isteyen her yaştan insanın uğrak noktası oluyor. Kentte nefes alınacak alanları artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, sponsor firmaların da desteğiyle 12 parkı daha yakında hizmete açacak. Nilüfer Belediyesi, yeni parkları Nilüferlilerle buluştururken, mevcut parkların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini de gerçekleştiriyor. 2018 yılı itibariyle Nilüfer’deki 269 parka 157 bin 497 mevsimlik çiçek, 51 bin 228 çalı bitkisi ekilirken, çeşitli türlerden 28 bin 350 adet fidan da toprakla buluştu.

Nilüfer Belediyesi olarak Bursa’nın kaybolan yeşilinin, Nilüfer’de yeniden oluşmasına öncülük edecek çalışmalara imza attıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bir yandan park ve yeşil alanları hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bunun yanı sıra her yıl vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, insanları yeşile teşvik edecek projeler yürüttüklerini dile getirdi. Vatandaşların, yeşil alanlara sahip çıkmasını isteyen Başkan Mustafa Bozbey şu ifadeleri kullandı:

“Nilüferliler’den tek isteğimiz, park ve yeşil alanlarda dikilen fidanları sahiplenmeleri ve korumaları. Vatandaşlarımızı, dikilen fidanları koruyup kollamaya ve geleceğe taşımaya davet ediyorum. İnanıyorum ki bundan 10 yıl sonra, Nilüfer’de her yer, yemyeşil olacak.”