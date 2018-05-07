Nilüfer Spor Şenlikleri kardeş şehirlerle renkleniyor

Uluslararası Spor Şenlikleri’ne Nilüfer’in kardeş şehirleri de katıldı.

Uluslararası Spor Şenlikleri coşkusu, Nilüfer Belediyesi’nin kardeş şehir belediyelerinden gelen takımlarla daha da arttı. Bulgaristan’dan Ardino ve Asenovgrad, Romanya Braila, Almanya Hanau, Ukrayna Mykolayiv, Kosova Peja ve Azerbaycan Nizami belediyelerinin yanı sıra Türkiye’den de Afyon Dinar, Bilecik Gölpazarı ve Adıyaman Tut belediyelerinin temsilcileri, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde bulunan Nilüfer “Barış Meclisi”nde verilen resepsiyonda buluştu.

Resepsiyonda misafirleri kendi dillerinde “Hoş geldiniz” diyerek karşılayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Birlikte, kardeşliğimizle, dünyaya örnek olmak ne güzel” dedi. Bozbey konuşmasına şöyle devam etti :

“Sporun, kültürün, sanatın, gençlerin ve gençliğe inananların kenti Nilüfer’de sizlerle birlikte olmak çok büyük bir mutluluk. 17. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri sizlerin katılımıyla daha da güçlendi. Bu yıl yine, Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi çatısı altında dünyaya birlikteliğin, kardeşliğin ve barışın mesajlarını veriyoruz. Her birimiz farklı dilleri konuşsak da, farklı inançlara sahip olsak da, farklı düşünüp, farklı hissetsek de sporun birleştirici ruhuyla geliştirdiğimiz kardeşliğimiz uzun yıllar sürecek. Kardeş şehirlerimizle ilişkilerimiz, bizleri hem daha da ileriye taşıyacak, hem de kültürlerin aynı potada buluştuğu bir şöleni bizlere yaşatacak. Ben, Nilüfer Uluslararası Spor Şenliklerimizle her yıl dünya barışı için sağlam temeller attığımıza inanıyorum. Çünkü burada konuk gençlerimiz, birbirlerinin kültürlerini, dünyaya bakışlarını öğrenme, birbirlerini tanıma imkanı buluyorlar. En önemlisi de bu şenliklerle geleceğe uzanan bir dostluk köprüsünün temeli sağlamlaştırılıyor.”

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsadığını hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bizim için çok önemli ve Nilüferlilerin en özel, en kapsayıcı etkinliği olan 17. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde bizimle birlikte olmanız tüm bu nedenlerle çok anlamlı. Sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz ve Nilüfer’de geçireceğiniz tüm dakikaların unutulmaz olmasını umut ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız” şeklinde konuştu.

Resepsiyonun sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuklara, engelliler tarafından yapılan Hacivat ve Karagöz tablosu hediye etti. Misafirler de Başkan Bozbey’e yöresel hediyeler verdi. Yabancı heyet bir hafta boyunca hem Bursa’yı tanıyacak hem de şenliklerde kardeş şehirler arasında düzenlenecek müsabakalara katılacak.