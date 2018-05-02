Nilüfer Tiyatro Festivali 15 bin kişiyi oyunlarla buluşturdu

34 gün süren festival, 15 bin kişiyi 82 temsil ile buluşturdu.

Bursa’da tiyatro tutkunları 34 gün boyunca tiyatro şöleni yaşadı. “Yanyana Geliyoruz” sloganıyla bu yıl 6’ncısı gerçekleşen Nilüfer Tiyatro Festivali, sanatseverleri birbirinden değerli oyunlarla buluşturdu. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde muhteşem bir gala ile başlayan Nilüfer Tiyatro Festivali’nde 58 tiyatro topluluğu, 82 temsil ile sahne aldı. Festival kapsamında ayrıca 5 çocuk oyunu sahnelendi; 3 okuma tiyatrosu, 13 atölye, 1 sergi ve 1 konser gerçekleştirildi. Tiyatro oyunlarını toplam 15 sanatsever izledi.

Nilüfer Tiyatro Festivali’nde ünlü oyuncuların sahne aldığı oyunlar sahnelendi. Bu oyunlar arasında usta oyuncu Genco Erkal’ın yer aldığı Göçmenleeeer, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney’in yer aldığı Sanat, Boran Kuzum, Ecem Uzun, Fırat Tanış ve Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Martı, Mert Fırat’ın rol aldığı Joseph K., Selçuk Yöntem’in oynadığı Feuerbach gibi oyunlar büyük ilgi gördü. Ayrıca, bağımsız, yeni dil arayışları olan tiyatro oyuncuları da sahne alarak festivalde izleyiciyi oyunlarla buluşturdu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, satışa çıktığı ilk günde oyunların biletlerini tüketen Bursalı tiyatroseverlere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Başkan Bozbey, “Tiyatrosuz bir toplum düşünemeyiz. Tiyatro özgürlük demektir, barış demektir, insanlık demektir. Nilüfer’i, eğitim, kültür, sanat ve spor şehri yapma yolundaki çalışmalarımızda büyük aşama katettik. Festivale gösterilen ilgi de bunu gözler önüne serdi. Biletlerin kısa sürede tükenmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi” dedi.