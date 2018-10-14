Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne Sağlıklı Yaşam Ödülü

Nilüfer Belediyesi'nin her yıl düzenlediği, "Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri" Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle değer görüldü. Spor Şenlikleri, 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri kapsamında, Sağlıklı Yaşam kategorisinde Jüri Özel Ödülü ile taçlandırıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin 17 yıldır düzenlediği ve binlerce öğrencinin büyük bir centilmenlikle müsabakalara katıldığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle değer görüldü.

Prof. Dr. Ruşen Keleş'in başkanlığını üstlendiği jüri, 32 üye belediyenin 91 projesini değerlendirdi. Üç farklı kategoride ödüllerin verildiği Sağlıklı Kentler Birliği 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması'nda, Nilüfer Belediyesi'nin "Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri" projesi, Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Ödüller, İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hilton İstanbul Kozyatağı'nda düzenlenen 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni'nde verildi.

Ödülü, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Nilgün Berk ve Ali Uçar ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak, müdürlük çalışanlarıyla birlikte Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel'den aldılar.

Nilüfer Belediyesi'nin 17 yıldır büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, 20 bini aşkın öğrencinin farklı branşlarda dostluk ve kardeşlik çerçevesinde müsabakalarına sahne oluyor. Türkiye'nin iki büyük bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, Nilüfer Belediyesi'nin yurtiçi ve yurtdışından kardeş kentlerinden gelen öğrencilerin de turnuvalara katılmasıyla uluslararası boyutta düzenleniyor.