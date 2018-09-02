Nilüfer Uluslararası Squash Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Festivalde derece alanlara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey verdi.

Sporun her dalının yaygınlaşması için çalışan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Uluslararası Squash Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 3 gün süren festivale Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye’den 9-16 yaş grubundan toplam 52 sporcu katıldı. Heyecanlı geçen müsabakalarda dereceye girenler Altınşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende ödüllerini aldı. Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın da katıldı. Törende konuşan Başkan Bozbey, Nilüfer’e 2019 yılında Squash Salonu kazandıracaklarını söyledi. Bozbey, “Spor Kenti Nilüfer’e kazandıracağımız salonla, Nilüfer Türkiye’de squashın merkezi olacak. Burada ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlenecek. Bu tesis sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı tesislerinden birisi olacak” dedi.

Sporun birleştirici gücü olduğuna dikkat çeken Bozbey şöyle devam etti: “Bu festivalde farklı ülkelerden gelen çocuklar hem spor yaptı hem de tanıştı, kaynaştı. Dünya barışına adına bu da önemli” dedi.

Festivale katılan bütün öğrencileri ayrı ayrı kutlayan Bozbey, ödülleri, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı Güven Karakuş, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk ile birlikte verdi.