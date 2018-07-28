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28 Temmuz 2018 09:40

Nilüfer Yaz Okulları’na katılan bin 566 çocuğa sertifika

Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Yaz Spor Okulları’nın ikinci dönem eğitimlerine katılan bin 566 çocuk, sertifika sevinci yaşadı.

Nilüfer Yaz Okulları’na katılan bin 566 çocuğa sertifika

28 Temmuz 2018 09:40


Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Belediyespor ile birlikte düzenlediği Tam Gün Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem sona erdi. Yaz Spor Okulları’nda bin 429, Tam Gün Yaz Spor Okulları’nda da 137 çocuk, üç hafta süren eğitimlerini tamamladı.


Yaz Spor Okulları’na katılan çocuklar, eğitmenler eşliğinde voleybol, basketbol, futbol, kort tenisi, masa tenisi, squash, capoeira ve yüzme branşlarında eğitim aldı. Tam Gün Yaz Spor Okulları’nın ikinci dönemine katılan çocuklar da badminton, ritmik jimnastik, zeka oyunları gibi çeşitli spor branşlarının yanı sıra, resim ve drama gibi sanatsal faaliyetlerde bulundu.


Hünerlerini sergilediler


Dönemi, keyif içinde başarıyla tamamlayan çocuklara Altınşehir Gençlik Merkezi ve Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Ailelerin de katıldığı sertifika töreninde çocuklar, capoeira, dans, drama, plates ve halk oyunları branşlarında hünerlerini sergiledi. Çocuklar, çocuk istismarına dikkat çeken bir drama gösterisi de yaptı.


Yaz spor okulları ve tam gün spor okulları, dönemler halinde eylül ayına kadar devam edecek.




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