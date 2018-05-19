Nilüfer’de 19 Mayıs coşkusu

99 yıl önce özgürlük meşalesinin yakıldığı gün olan 19 Mayıs’ta Nilüfer’de binler yine meydanlardaydı. Bursa halkı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer’de düzenlenen yürüyüşte coşkuyla, gururla kutladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği yürüyüş “Gençler gelecek için yürüyor” sloganıyla FSM’de başladı. Saat 19.00’da başlayan yürüyüş marşlar eşliğinde gerçekleşti.

Yürüyüşe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, siyasi partilerin temsilcileri, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayraklarla, büyük bir coşku içinde sloganlar attı. Katılımın giderek arttığı yürüyüş sırasında çevredeki evlerde oturanlar da balkonlardan bayrak sallayarak destek verdi.

Yürüyüş Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı. Alanı dolduranlar, iftarını Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda bir ay boyunca kurulu kalacak olan Ramazan Sokağı’nda yaptı. Ardından Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey halka seslenerek herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

"Yıkılmayacağız"

Atatürk’ün izinde, onun verdiği güçle, umutla, demokrasiye sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey şöyle devam etti:

“Geleceğimize sahip çıkıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı taşıyarak vatan sevgisini yüreğimizde duyarak, şu mübarek Ramazan gününde geleceğimiz için yürüyoruz. Bir kez daha, 19 Mayıs’ta, Atamızın Samsun’a çıkışının 99. yıl dönümünde, bu kutlu günde, bu mutlu günde inancımız var diyoruz, umudumuz diri diyoruz. Demokrasi için, daha fazla özgürlük için, gelecek için, vakit tamam, gün yakındır diyoruz. Meydanı, Atatürk düşmanlarına, devrimlerine yüz çevirenlere, emperyalistlere bırakmayacağız. Gün bugündür, artık tamam diyoruz.”

Başkan Bozbey konuşmasında, Filistin’de yaşanan katliamı lanetleyerek, insanlığa bu acıyı yaşatanları ve sessiz kalanları kınadı.

19 Mayıs Bayramı coşkusunu buruk yaşadıklarını ifade eden Bozbey, “Filistin’de insanlık yine yara alıyor. Ama yasımız, umudumuzu perdelemesin. Filistinli anaların göz yaşları su gibi akarken de, 8 aylık bebeler bile şehit olurken de yılmayacağız. Barışa olan inancımızdan yılmayacağız. Atamızın ‘Cihanda sulh’ dileği uzak bir düş olmayacak. Evet, yılmayacağız. Gençlerle, geleceğimizle, zulümlere direneceğiz. Elbet, bir gün barış dolu günlere ereceğiz” diye konuştu.

Göksel sahne aldı

Başkan Bozbey, güzel günlerin yakında olduğunu belirterek herkesi geleceği sahip çıkmaya çağırdı. “Şimdi sesimizi her zamankinden gür, her zamankinden yüksek çıkarmanın zamanı. Şimdi geleceğimize sahip çıkma zamanı” diyen Bozbey, konuşmasını herkesin Ramazan ayını kutlayarak tamamladı. Konuşmanın sonunda havai fişek gösterisi coşkuyu artırırken, Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal ve bir grup genç, ellerinde bayraklarla halkı selamladı.

Büyük coşkunun yaşandığı Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda sevilen sanatçı Göksel sahne aldı. Göksel şarkıları ile binlerce vatandaşın 19 Mayıs sevincini artırdı. Gecenin sonunda Başkan Bozbey, Göksel’e çiçek vererek katılımı için teşekkür etti.