Nilüfer'de 200 bin kişi Cumhuriyet için yürüdü

BURSA (İHA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Cumhuriyet'in 95. yılında düzenlenen yürüyüş 200 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Kayışoğlu, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, CHP'li yöneticiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve 200 bini aşkın vatandaş katıldı.

Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünen FSM Bulvarı'nı dolduran halk, sloganlar ve şarkılar eşliğinde hep birlikte yürüyerek Cumhuriyet'e sonsuza dek sahip çıkacaklarının mesajını verdi. Yürüyüş Hastane Alanı'nda sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Cumhuriyetimiz için toplandık. Kardeş kardeşi kırmasın, kadın erkek yan yana dursun, kimse kimseyi ötekileştirmesin diye buradayız. Huzur için, güven için, özgürlük, birlik beraberlik için güçlü bir ülke için buradayız. Halkız biz, bu bayram bizim, bunun için buradayız. Nilüfer'de bu coşkuyu bir kez daha yaşatan on binler; yurttaşlarım. İyi ki buradasınız, iyi ki buradayız, hep burada olacağız, güneşin son ışığına dek, rüzgarın son nefesine dek burada olacağız. Nilüfer'de, Bursa'da, Türkiye'de, dünyada bu sevdayı haykıracağız. Ölümsüz Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi.

Bozbey, konuşmasının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte halka karanfil atarak coşkuya ortak oldu. Alanda düzenlenen havai fişek gösterisiyle de meydanı dolduranlar keyifli anlar yaşadı.

Haluk Levent ile Cumhuriyet coşkusu

Nilüfer'de Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Haluk Levent konseriyle katlandı. Dev sahnede Cumhuriyet sevdalıları ile buluşan Haluk Levent sevilen parçalarıyla alanı dolduranları coşturdu. Şarkılarıyla bir kez daha gönülleri fetheden Haluk Levent, şarkılarını alanı dolduracak on binlerle birlikte seslendirdi. Haluk Levent konser sırasında Başkan Bozbey'i sahneye davet ederek birlikte İzmir Marşı'ndan bir bölümü seslendirdi. Başkan Bozbey de Haluk Levent'e çiçek vererek teşekkür etti. Konserde Haluk Levent, İzmir Marşı'nı alanı dolduranlarla hep birlikte söyledi.