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30 Ağustos 2018 15:00

Nilüfer’de 3 gün boyunca squash heyecanı yaşanacak

Nilüfer Belediyesi ve Belediyespor iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Nilüfer Uluslararası Suqash Festivali başladı.

Nilüfer’de 3 gün boyunca squash heyecanı yaşanacak

30 Ağustos 2018 15:00

Festivalde mücadele edecek sporcular, müsabakalar öncesi Başkan Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.


3 gün sürecek olan yarışmada Türkiye, Ukrayna ve Sırbistan’dan katılan toplam 52 sporcu mücadele edecek. 9-16 yaş aralığında sporcuların ter dökeceği müsabakalarda dereceye girenler kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.


Festival başlamadan önce Türkiye, Ukrayna ve Sırbistan’dan gelen bir grup sporcu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey sporculara başarı diledi. Spor kenti Nilüfer’de Suqash branşının yaygınlaşması için gereken desteği verdiklerini söyleyen Bozbey, düzenlenen organizasyonun çok önemli olduğunu belirtti. Mustafa Bozbey festivalde mücadele edecek sporculara başarı dileyerek, müsabakaların centilmence geçeceğine inandığını söyledi.




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