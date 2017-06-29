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29 Haziran 2017 15:30

Nilüfer’de açık havada sinema keyfi başladı

Nilüfer Belediyesi, gezici sinema ile halka açık havada film izleme keyfi yaşatıyor.

Nilüfer’de açık havada sinema keyfi başladı

29 Haziran 2017 15:30


Nilüfer’de bu yıl da açık havada sinema günleri başladı. Gezici sinema ile Nilüferliler açık havda film izleme keyfi yaşıyor. Gezicisi Sinema, 28 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer’in 48 mahallesinde vatandaşlarla buluşacak. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in oynadığı “Çalgı Çengi İkimiz” filmi ile animasyon filmi olan “Cesur Kahraman Ejderha Büyüsü” her akşam bir başka mahallede halkın izlenimine sunuluyor. Nilüferliler de aileleriyle birlikte, açık havada film izleyerek yaz akşamlarının tadını çıkarıyor. Atlas Mahallesi’nden başlayan sinema keyfi, Fadıllı, Balat, Çaylı, Doğanköy ve Gümüştepe Mahalleleri ile devam edecek. Toplam 48 mahallede düzenlenecek film gösterimleri 29 Ağustos’ta Beşevler Mahallesi ile sona erecek.




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