Nilüfer'de Balkan coşkusu başladı

Nilüfer Belediyesi'nin, bu yıl sekizincisini düzenlediği Nilüfer Görükle Balkan Panayırı başladı. Balkan tatlarının yer aldığı panayırın ilk gününde gerçekleşen konserler büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Belediyespor ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) işbirliğiyle, Balkan kültürünü bütün zenginlikleriyle yaşatmak amacıyla düzenlediği 8. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı, Balkan Mahallesi Pazar Alanı'nda başladı. Dj Murat ve Samet ile başlayan panayırda coşku gece geç saatlere kadar artarak devam etti. Panayır alanı gün sonuna kadar dolup taştı. Panayıra katılanlar stantlarda alışveriş yaptı, Balkan lezzetlerini tattı.

Bursalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği panayıra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk, Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murad, Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Erol Mehmet, Balkan Türkleri Göçmenleri ve Mülteciler Derneği Federasyon Başkanı Kader Özlem ile çok sayıda davetli katıldı.

Panayırın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dostluk ve kardeşliğe dikkat çekti. Balkan Panayırı'nın her yıl daha da coşkulu hale geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Balkan Panayırı'nın farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi. Bozbey şöyle devam etti:

“İki yıldır Balkan Panayırı kapsamında farklı etkinlikler de düzenliyoruz. Perşembe günü başlayan Balkan Beach Voleybol Tour Nilüfer Etabı büyük ilgi gördü. Ayrıca her yıl Nuri Turgut Adalı ve dava arkadaşları adına Balkan Mahallesi'nde düzenlenen ve Balkan Panayırı öncesinde tamamlanan turnuvanın ödül törenini de yapıyoruz. Yaklaşık 600 öğrencimizin yarıştığı turnuva kapsamında bu yıl 80 öğrencimiz madalya aldı. Yani kültürlerin buluşmasının, müziğin ve eğlencenin, birbirinden lezzetli Balkan tatlarının keyfini çıkarırken, sporun coşkusunu da etkinliklerimize ekliyoruz. Biz, Nilüfer Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinliklerle, insanlarımız arasındaki kaynaşma ruhunu güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Hatta, yalnızca kendi insanlarımızla değil, kültürüne akraba olduğumuz, aynı coğrafyayı paylaştığımız diğer ülke insanlarıyla da barışın, kardeşliğin en güzel tablosunu oluşturuyoruz. Nilüfer'in güzelliği işte burada, Nilüferli olmanın ayrıcalığı işte burada” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da Nilüfer Belediyesi ve Başkan Bozbey'e Balkan kültürünü Bursa'da yaşattığı için teşekkür etti. Özkan, “Balkan Türkleri her zaman Atatürk'ün izinde gitmekte. Bu coşkuya bakın. Umarım Nilüfer'deki yönetim anlayışı bütün ülkeye de örnek olur. Bu coşkunun her zaman devam etmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murad da Nilüfer Belediyesi'nin Balkanlar'daki tüm Türk topluluklara kol kanat gerdiğini belirterek, “Başkan Mustafa Bozbey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler bizlerin bağlarını daha da güçlendirecektir. Nilüfer Belediyesi ile kardeşliğimiz ömür boyu sürecektir” açıklamasını yaptı.

Gecede, Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Erol Mehmet, Balkan Türkleri Göçmenleri ve Mülteciler Derneği Federasyon Başkanı Kader Özlem, Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk de Başkan Bozbey ve emeği geçenlere böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ettiler.

Etkinlik kapsamında çeşitli gruplar gün boyu sahne aldı. Nilüfer Roman Orkestrası müzikleriyle izleyenleri coştururken, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da sergilediği performansla yoğun alkış aldı. Panayıra katılanlar, Turgay Paksoy ve Ekibi'nin gösterisiyle eğlendi, ses sanatçısı Elvan Demir'in birbirinden güzel şarkılarına da eşlik etti. Gecenin finalinde Razgrad Devlet Tiyatrosu Nâzım Hikmet Türk Sahnesi, katılanlara müzik ziyafeti sundu. Seslendirdikleri Türkçe ve Bulgarca eserlerle izleyenleri büyüleyen topluluk, dans gösterileriyle de büyük alkış aldı. Başkan Bozbey ve protokol üyeleri Razgrad Devlet Tiyatrosu Nazım Hikmet Türk Sahnesi Topluluğu'nu çiçek vererek kutladı.

Etkinlik kapsamında Nuri Turgut Adalı ve dava arkadaşları adına basketbol, tenis, santranç ve atletizm branşlarında düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara da kupa ve madalyaları verildi.