Nilüfer'de Balkan rüzgârı esti

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Görükle Balkan Panayırı'nda Balkan rüzgârı esti.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Belediyespor ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) işbirliğiyle bu yıl sekizincisini düzenlediği “Nilüfer Görükle Balkan Panayırı” ilgi gördü. Balkan kültürünü iki gün boyunca Nilüfer'e taşıyan panayıra katılanlar doyasıya eğlendi. Bursa'nın dört bir yanından vatandaşların akın ettiği Nilüfer Görükle Balkan Panayırı'nın ikinci gününe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da katıldı. Başkan Bozbey, panayır alanını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Mustafa Bozbey'e büyük ilgi gösteren vatandaşlar, hem Balkan Panayırı için teşekkür etti, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

Eğlencenin gün boyu devam ettiği panayır alanında kurulan lunaparkta çocuklar, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdi. Panayırda sahne olan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Grup Ezgi herkesi coşturdu. Razgrad Devlet Tiyatrosu Nazım Hikmet Türk Sahnesi ekibi de sahne aldı. 8. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı'nda Bulgar şarkıcı Kali de konser verdi. Gecenin kapanışını DJ Samet Kurtuluş & Murat Mutlu yaptı.