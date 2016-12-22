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22 Aralık 2016 17:26

Nilüfer’de Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Nilüfer’de Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı

22 Aralık 2016 17:26

Nilüfer Belediyesi’nin, engelli birey ve yakınlarına kısa süre tatil imkanı sağlayan ‘Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’ törenle kapılarını açtı. Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Umarım bu proje tüm ülkede engelsiz bir yaşam adına yayılır” dedi.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almaları adına yepyeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.
Engelli birey ve yakınlarının kısa süreli tatil yapabileceği ve sosyal aktivitelerden faydalanabileceği ‘Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Alaaddinbey Mahalle Muhtarı Cem Kurt ile engelli birey ve yakınları katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Böyle bir ortamda güzelliklerin de paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak çeşitli projelerle sosyal yaşamı renklendiren, insanların bir araya gelerek barış ve demokrasi ortamına dönüşeceği bu alanları yapmaya, sizleri de bu alanlarda buluşturmaya devam edeceğiz. Eğer biz sosyal, kültürel ve sportif alanlardan uzaklaşırsak, bu alanları sunamaz, günümüzü evlerimizde geçirirsek, belki de yalnızlaşarak daha farklı travmatik durumlar yaşarız.Onun için Nilüfer Belediyesi bu sosyal yaşam alanlarını artırmaktadır, artırmaya da devam edecektir. Bizler bir arada olursak, sorunlarımızı paylaşabilirsek, çevremizde, kentimizde, ülkemizde neler olduğunu paylaşırsak, bu paylaşımdan olumlu sonuçlar ortaya çıkar ve birilerine de mesaj olarak iletilir diye düşünüyorum" dedi.



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