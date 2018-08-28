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28 Ağustos 2018 10:54

Nilüfer’de camiler pırıl pırıl

Nilüfer Belediyesi, 2003 yılından bu yana camilerin temizliğini yaparak vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Nilüfer’de camiler pırıl pırıl

28 Ağustos 2018 10:54


Bursa’da Nilüfer Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de camilerin temizliğini yapıyor. Yıl boyunca Nilüfer’in 64 mahallesinde 106 ibadethanenin 57 bin metrekare halısı yıkandı, temizliği yapıldı. Yıllardır camilerin temizliğini yapan Nilüfer Belediyesi eski sistemle yılda dört defa bu çalışmayı yapıyordu. Son iki yılda ise daha verimli sisteme geçilmesiyle birlikte temizlik çalışmaları yılda iki defa gerçekleştiriliyor. Yıkama işleminde teknolojinin son imkanlarından faydalanılıyor. 90 dereceye varan sıcak suyla, özel köpüksüz deterjanla, yüksek basınç kullanılarak yıkama ve vakumlama işlemi gerçekleştiriliyor. Yıkama sonrasında ibadethanelerin halıları insan sağlığına zararsız özel parfümler ile ferahlatılıyor.


Nilüfer Belediyesi’nin bu hizmetinden vatandaşlar da oldukça memnun.




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