Nilüfer'de çocuklar maviye büründü

Yürüyüşe maviye bürünerek katılan yaklaşık 500 çocuk, haklarına dikkat çekti.

Bursa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekmek isteyen Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek taleplerini dile getirdi. 500'ü aşkın çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Nilüfer Kent Konseyi önünden başladı. Ellerinde dövizler ve mavi balonlarla birlikte yürüyen çocuk hakları savunucuları, şarkılar söyleyerek sloganlar attı.

Yürüyüşün sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, başkan yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ve Bukle Erman ile bir araya gelen çocuklar, meydana kurulan sahneden haklarını dile getirdi. Çocuk Meclisi Başkanı Sevin Eda Arslan, "Dünya Çocuk Günü'nde UNİCEF bütün dünyadaki çocukları ve büyükleri çocuk haklarını desteklemek için maviye bürünmeye çağırıyor. Bugün bizler de maviye bürünerek çocuklar için daha parlak bir geleceğe inandığımızı dile getiriyoruz. Düşünme, hayâl kurma ve kendimizi hür şekilde ifade etme hakkımız var. Barış ortamında yaşamaya, her türlü şiddetten ve savaştan korunmaya hakkımız var. Bizim yaşamaya hakkımız var ve yaşamımızın korunması bizim en temel hakkımız" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey de Nilüfer'deki çocukların katılım hakkını kullanmalarını önemsediklerini belirtti. Bozbey, "Demokrasi kenti Nilüfer'de bu hakkınızı kullanmanız için Nilüfer Belediyesi olarak, Nilüfer Kent Konseyi'yle birlikte şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağız. Çocuk haklarına, kanunen veya ahlaki olarak, dünya üzerindeki tüm çocuklar doğuştan sahiptir. Bugün siz de haklarınız için yürüdünüz. Bu kavram, “eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fizikî, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma” gibi hakların hepsini birden içine alır. Çocuk hakları evrenseldir. Biz Nilüfer'de bütün bu hakları sahiplenirken, onu bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. Çocuklarımızın katılım hakkını kullanmalarını da önemsiyoruz. Sizden isteğim, bu hakkı sonuna kadar kullanmanız. Dileğimiz, kent için, kendi hakları için Çocuk Meclisi'ne aktif olarak katılan çocukların sayısının artması yönünde" dedi.

Çocuklar Ritim Oda ile Çocuk Hakları Atölyesi'ne katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çocuklara kitap dağıttı.