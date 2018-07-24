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24 Temmuz 2018 12:22

Nilüfer’de çöp konteynırları temizleniyor

Nilüfer Belediyesi’ne ait çöp konteynırları yıkama ve dezenfekte aracıyla yerinde temizleniyor.

Nilüfer’de çöp konteynırları temizleniyor

24 Temmuz 2018 12:22

64 mahalledeki yaklaşık 25 bin konteynır düzenli bir şekilde yıkanıp dezenfekte ediliyor.


Nilüfer Belediyesi, özellikle sıcak havalarda kötü kokuların yayılmaması için çöp konteynırı temizliğini arttırdı. Nilüfer Belediyesine ait 2 adet çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracı ile haftanın 6 günü Nilüfer genelinde bulunan çöp konteynırları dezenfekte ediliyor. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp toplanan konteynırları aracın içinde yıkayıp dezenfekte ediyor. Yıkama işlemi sırasında konteynırlardan çıkan kirli su, aracında içinde tutularak çevre korunuyor. Yıkama aracının içinde 2-3 dakika süren yıkama işleminin ardından temizlenmiş hale gelen konteynırlar tekrar yerine konuluyor.


Nilüfer’in 64 mahallesinde yaklaşık 25 bin konteynırı en son teknolojiyi kullanarak dezenfekte eden ekipler, günde 200 konteynırda temizlik işlemi yapıyor.




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