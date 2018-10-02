Nilüfer'de çöpler gübre olacak

Organik atıkları toplayarak kompost üretecek olan Nilüfer Belediyesi, geliştirdiği “Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz” projesiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği Sürdürülebilir Şehirler Platformu tarafından verilen “Dönüştürücü Eylem Ödülü”nün sahibi olan Nilüfer Belediyesi, yeni bir çevreci projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlçedeki pazaryerleri ve restoranlardan toplanacak organik atıkları kompost ünitesinde dönüştürerek, yeniden toprağa kazandırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, 2018 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında geliştirdiği Nilüfer'de Kompost Üretimi ‘Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz' isimli projeyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği proje, yakın zamanda hayata geçirilecek. Ürünlü Mahallesi'nde organik gübre üreten kompost ünitesi kurularak, ilçedeki pazaryerleri ve restoranlardan toplanacak organik atıklar, vahşi depolama prosesine sokulmadan dönüştürülerek, organik gübre haline getirilecek. Projeyle birlikte ilçedeki pazaryerleri ve restoranlardan haftalık bin 400 litre yemek-organik atığın toplanmasıyla, aylık 650-800 kilogram organik gübre elde edilmesi hedefleniyor.

Çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz Projesi'nin hem doğa hem de çiftçiler için büyük önem taşıdığını söyledi. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla geliştirilen proje kapsamında kompost ünitesinden elde edilecek organik gübrelerin, ilk iki ay Ürünlü'de bulunan Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları'nda deneme amaçlı kullanacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, denemelerin ardından da gübrelerin, kırsal mahallelerde belirlenen 40 çiftçiye dağıtılacağını söyledi. Başkan Bozbey şöyle devam etti: “Böylece organik gübre ihtiyacı, kentsel atıkların, doğa ile uyumlu olarak yeniden dönüştürülmesiyle yani çevreci bir yöntemle karşılanmış olacak. Ayrıca, elde edilen organik gübrenin Nilüfer Kent Bostanları'nda kullanılmasıyla birlikte, yerli tohumların yaşatılması çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacağız. Bu sayede hem doğa hem çiftçilerimiz kazanmış olacak” şeklinde konuştu.