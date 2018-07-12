Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:28

Nilüfer’de ekolojik buğday

Nilüfer Belediyesi, 16 dönümlük arazide ekolojik tarımla yetiştirdiği dört çeşit buğdayı hasat etti.

Nilüfer’de ekolojik buğday

12 Temmuz 2018 11:28


Ekolojik tarımın yaygınlaştırılmasına öncülük eden Nilüfer Belediyesi, ilk hasadı yaptı. Ürünlü Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda yapılan çeşit ve verimlilik denemeleri sonucu en yüksek verim elde edilen dört çeşit buğday, Fadıllı Mahallesi’nde bulunan 16 dönümlük araziye ekildi. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü’nden elde ettiği ve Nilüfer Ziraat Odası uzmanları eşliğinde toprakla buluşan buğdaylar, hiçbir zirai ilaç ve fennî gübre çeşidi kullanılmadan yetiştirildi. Tamamen ekolojik tarıma uygun şekilde yetiştirilen buğdayların hasadı yapıldı.


Taş değirmende öğütülerek tam buğday ununa dönüştürülecek olan buğdaylar, organik köy ekmeği yapımında kullanılmak üzere Nilüfer sınırları içinde bulunan kırsal mahallelerdeki kadın derneklerine verilecek.


Uygulama hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, 12 çeşit buğdayın verimini test ettiklerini ifade etti. Denemeler sonucunda verimliliği en yüksek olan 4 çeşit buğdayı seçerek, Nilüfer Belediyesi’nin Fadıllı Mahallesi’nde bulunan arazisine ektiklerini belirten Atay, “Üretim sırasında tarlada herhangi bir şekilde yabanî ot ilacı, hastalık ve zararlılara karşı ziraî ilaç ile fennî gübre kullanmadık” dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Nilüfer Belediyesi’nin ortakları arasında yer aldığı S.S. Nilüfer Kırsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla çeşitli ürünler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Bozbey, “Bizim buradaki deneyimimiz, bundan sonra gerçekleştireceğimiz üretimlere de örnek olacak” şeklinde konuştu.


Yerel tohum kullanımı ile iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Kırsal mahallelerimizde yaşayan halkımızın yerel tohumlar kullanarak GDO’suz ürün üretmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda ziraî faaliyeti özendirecek, öncülük edecek ve ürün çeşitliliğini artıracak çalışmalara imza atıyoruz. Çiftçilerimizin yaşam kalitelerini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz ” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç