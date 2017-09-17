Nilüfer’de gökyüzü şenlendi

Etap Nilüfer Hedef Yarışması’nda şampiyonlar belli oldu. Kadınlar klasmanında Burçak Usanmaz, genel klasmanda İbrahim Dinçer, kulüpler klasmanında da Adana Havacılık Spor Kulübü birinci oldu.

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası 3. Etap Nilüfer Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yamaç paraşütü tutkunlarının buluştuğu şampiyonada gökyüzü şenlendi. Yarışlara katılan 30 sporcu, 180 uçuş yaptı. Yarışmacılar birincilik için mücadele ederken izleyiciler de keyif dolu anlar yaşadı. Her sporcunun 6 hedef uçuşu sonucu elde ettiği puanlar sonucunda kadınlar klasmanında Burçak Usanmaz birinci olurken, Selma İlter ikinci, Ayşenur Katırcı da üçüncü oldu. Genel Klasmanda da İbrahim Dincer birincilik, Kerem Dinçer ikincilik, Erol Aslantaş da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kulüpler sıralamasında Adana Havacılık Spor Kulübü birinci, Bursa Gökyüzü Havacılık Kulübü ikinci, Nilüfer Sportif Havacılık Kulübü de üçüncü oldu. Nilüfer Belediyesporlu paraşütçü Erol Aslantaş elde ettiği üçüncülük ile Türkiye genel klasmanında dördüncü sıraya yerleşerek Türkiye Yamaç Paraşütü Milli Takımı’nda yer almaya hak kazandı. Dereceye girenlere ödülleri THSF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ve Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak verdi.