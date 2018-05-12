Nilüfer’de gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

Nilüfer Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl Gölyazı Zambaktepe’de düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde, çocuklar rengarenk uçurtmalarını gökyüzünde dalgalandırırken, aileler de hafta sonunun keyfini çıkarttı. Saadettin Gökbulut’un uçurtma atölyesi gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği’ne Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Nilüfer Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Başer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmaya yüzlerce kişi katılırken, görsel güzellik, en yüksek uçan ve el emeği gibi kriterleri göz önüne alan jüri, en güzel dört uçurtmayı seçti. Uzun süren değerlendirmenin ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Değerlendirme sonucunda Cemre Günaydın birinci, Mustafa Yıldırım ikinci, Alp Sever de üçüncü olmaya hak kazandı. Yarışmada Soykan Ege Hastürk’e de mansiyon ödülü verildi.

Yarışmaya katılarak gökyüzünü şenlendirdikleri için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Burada en önemli şey çocuklarımızın kendi yaptıkları uçurtmaları uçurması. Çocuklarımıza bunu öğretmemiz gerekiyor. Nilüfer’de çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatmaya çalışıyoruz. 12 yıldır bu alanda çocuklarıyla birlikte uçurtmaları uçuran tüm aile ve çocuklarımızı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, “Her sene geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliklerine katılan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın uçurtmalarla çocukluğunu yaşamaları, oyun oynaması ve kendilerini mutlu kılması bizleri sevindiriyor” dedi.