Nilüfer’de hedef engelsiz bir dünya

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde ilk Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki görme engellilerin sanat, seramik atölyelerinde eğitmenler eşliğinde yıl boyunca yaptığı çalışmaların yer aldığı “Buradan Bak” sergisi açıldı. Serginin açılışına, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ile birlikte katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kurum olarak, Nilüfer’i erişilebilir kılmanın ve herkes için eşit fırsatların sunulduğu bir kent olarak tasarlamanın yanında, yaptığımız bütün sosyal çalışmalarda ve kentsel hizmetlerde yaşanan sorunlara kısa süreli çözümler bulmak yerine sıkıntıları paydaşlarıyla ele alıp kökenine inme çabası içine giriyoruz. 2000 yılında engelliler masası kurarak yola çıktık. Engelli Hizmetleri Birimi, bu çabanın ürünü ve taşıyıcısıdır. Bugün burada açılışını yapmaktan mutluluk duyduğumuz ‘Buradan Bak’ sergisinde bu çalışma anlayışından doğan ürünleri beğeniye sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bize sanata ve hayata görme engelli bireylerin penceresinden bakma şansı verecek olan bu eserlerin hazırlanmasında payı olan tüm katılımcı, eğitmen ve gönüllü arkadaşlarımızın emeğine sağlık” dedi.

Halk Evi’ndeki diğer bir etkinlikte de engellilerin çevre düzenlemelerinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekildi. Engellilerin yaşadığı sıkıntıları gösteren iç ve dış mekan maketlerinin yer aldığı “Engelsiz bir dünya için hataları bul” faaliyetinde vatandaşlar, iç ve dış mekan maketlerindeki yanlışları bulabilmek için uğraş vererek, olması gerekenleri de öğrendi.

“Bozbey, “Aslında herkesin tüm farklılıklarına rağmen kullanabileceği çalışmaları yapmak çok basit. Ciddi anlamda maliyetli bir iş de değil üstelik. Planlama aşamasında engelliler ve hareket kısıtlılığı olan kişiler için evrensel standartlara uygun bir düşünce yapısına sahip olunabilse ve bu kurallar yapım aşamasında devreye sokulabilse, bu sorunlar hiç yaşanmaz” dedi.

“Buradan Bak” sergisi ve “Engelsiz bir dünya için hataları bul” maketi , 8 Aralık tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde vatandaşlar için açık kalacak.