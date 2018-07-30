Nilüfer’de her mahalleye halı saha

64 mahallesi bulunan Nilüfer’de halı saha sayısı da 54’e ulaştı. Son olarak Tahtalı Mahallesi de halı sahaya kavuştu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, halı sahayı muhtar ve Mahalle Komitesi’nin görüşü doğrultusunda yaptıklarına dikkat çekti. Bozbey şöyle devam etti:

“Burada her yaştan insanımız spor yapabilecek. Bu kent, eğitim-bilim, kültür-sanat ve spor kentidir. Nilüfer’i spor şehri yapma konusunda hızla ilerledik. Mahallelerimizin neredeyse tamamında halı saha var. Mahalle spor kulüplerine önemli ölçüde destek veriyoruz. Umarım burada da kulüp kurulur ve geçlerimiz spor faaliyetlerini daha düzenli yaparlar. Tahtalı Mahallesi sakinlerinden burayı koruyup sahip çıkmalarını istiyoruz. Umarım Tahtalı halkı sahayı en iyi şekilde korur ve biz de örnek gösteririz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Mustafa Bozbey, mahallenin çocukları ile birlikte Tahtalı Mahallesi Halı Sahası’nı hizmete açtı. Başkan Bozbey, açılış sonrasında mahalle halkıyla birlikte sahada penaltı atışı yaptı. Penaltı atışları sırasında renkli görüntüler yaşandı.