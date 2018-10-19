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Nilüfer'de hurdacılarla mücadele sürüyor

Nilüfer’de kaçak ambalaj atığı toplayıcılarının mekânı haline gelen metruk haldeki fabrika binası belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Nilüfer'de kaçak ambalaj atığı toplayıcılarının mekânı haline gelen metruk haldeki fabrika binası belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binadan 30 ton geri kazanım malzemesi çıkarıldı.


Nilüfer Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte, Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde metruk haldeki fabrika binasına operasyon düzenledi. Çevre sakinlerinden şikayet alan fabrika binasına giren ekipler, binada 30 ton geri kazanım malzemesiyle karşılaştı. Bina çevresinde güvenlik tedbiri alınmasının ardından ekipler tahliyeye başladı. Kepçe yardımıyla boşaltılan binadan 12 kamyon, yani yaklaşık 30 ton geri kazanım malzemesi çıktı.


Halkın “çekçekçi” dediği, sokaklarda ambalaj atığı toplayanlara yönelik belediyelerin yaptırıma sahip olmadığına dikkat çeken Nilüfer Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığını tehdit edenlerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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