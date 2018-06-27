Nilüfer’de insancıl köpek yakalama eğitimi

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve RSPCA (İngiliz Kraliyet Ailesi Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Topluluğu) iş birliğiyle İnsancıl Köpek Yakalama Eğitimi düzenledi. Belediyelerin ilgili müdürlüklerinde görev yapan çalışanlara yönelik düzenlenen eğitime, Nilüfer Belediyesi’nin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Erdek Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve Mudanya Belediyesi’nden iştirak oldu.

İki gün süren eğitim, Avrupa Birliği tarafından alanında uzman olarak kabul edilen Brian Faulkner tarafından verildi. İlk gün teorik bilgilerin verildiği eğitimin ikinci gününde de katılımcılar, öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

Dünyada 400 milyondan fazla köpeğin yaşadığını belirten Brian Faulkner, Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre bu sayının yüzde 75’ini sokak köpeklerinin oluşturduğunu söyledi.

Köpeklerin beden dili hakkında detaylı bilgiler veren Faulkner, yakalama sırasında birçok köpeğin stres ve kaygı yüzünden yaşamını yitirdiğini vurguladı. Bu tür ölümleri, sahipsiz sokak köpeklerini yakalama sırasında oluşabilecek stres ve yaralanma gibi olumsuzlukları en aza indirmek için yardımcı ekipmanlar kullanarak asgarî kuvvet uygulanması gerektiğinin altını çizen Brian Faulkner, yaklaşma, yakalama ve taşımanın da önemine işaret etti.

Uygulamaların yapıldığı eğitimin ikinci günü de, Alaaddinbey Mahallesi’nde bulunan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde gerçekleşti. Eğitime katılanlar, iki gün boyunca öğrendiklerini uygulayarak, sahipsiz köpekleri, yardımcı ekipmanlar kullanarak zarar vermeden yakaladı.