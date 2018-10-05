Nilüfer'de KalDer Evi ve Kalite Parkı açıldı

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve davetliler katıldı. Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan KalDer Evi ve Kalite Parkı'nın açılışında konuşan Mustafa Bozbey, Nilüfer'in, kalite konusunda öncü ve lider kent olduğunu, çalışmalarında da KalDer ile birlikte yol aldığını belirtti.

Hizmetleri yaşama geçirirken EFQM Mükemmellik Modeli'ni rehber edindiklerini ifade eden Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin, Avrupa Kalite Yönetimi (EFQM) konusunda başarısını tescilleyen, Avrupa Kalite Ödülü'ne sahip bir kurum olduğunu vurguladı. Başkan Bozbey, “Vatandaşa değer katma” konusunda da başarı ödülü alan Avrupa'daki tek belediyenin, Nilüfer Belediyesi olduğunun altını çizdi.

2002 yılından bu yana KalDer üyesi olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Kalite yolculuğumuzdaki en önemli paydaşımız olan KalDer'in, modern bir binaya kavuşması için destek olmayı görev bildik” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, “KalDer Evi, 1800 metrekare toplam alana sahip, 700 metrekare taban alanlı iki katlı ve 1100 metrekareden oluşuyor. Üstelik, 1700 metrekarelik Kalite Parkı'yla da burası, her anlamda dört dörtlük, KalDer'e yakışan kalitede bir adres oldu” şeklinde konuştu.

Çalışma ofisleriyle, toplantı salonlarıyla, sosyal alanı, sergi alanı, kütüphanesi ve Atatürk Anıtı'yla KalDer Evi ve Kalite Parkı'nın örnek bir yapı olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

“KalDer Bursa Şubesi'nin 20. yılında hizmete sunulan, kolay ulaşılabilir, sağlıklı, modern koşullara sahip bu merkez Nilüferimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olsun.”

Bursa'nın, her açıdan daha fazla kaliteyi hak ettiğini, KalDer'in de bu noktada önemli çalışmalara aracılık ettiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “KalDer gibi bu konuda öncülük eden kuruluşlardan istifade edersek, daha yaşanılabilir bir şehir ve ülke oluruz diye düşünüyorum. Bu güzel mekan Bursa'ya ışık saçsın, Bursa'nın kalitesinin her aşamada yükselmesine vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı da, KalDer Evi'nin diğer tüm şubelere örnek olduğunu söyledi. Bir şehrin karakterinin, yapılan işlere de yansıdığını belirten Pilavcı, KalDer Evi ve Kalite Parkı'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.