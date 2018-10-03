Nilüfer'de Kış Spor Okulları 6 Ekim'de başlıyor

5-19 yaş arası çocuk ve yetişkinlerin katılabileceği spor okullarında 8 branşta eğitim verilecek.

Nilüfer'de çocuk ve yetişkinler, kış sezonunda da sporla iç içe olacak. Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlediği Kış Spor Okulları başlıyor. Büyük ilgi gören Kış Spor Okulları'nda bu yıl, futbol, voleybol, masa tenisi ve kort tenisi, basketbol, squash, capoeira ve yüzme branşlarında eğitimler düzenlenecek. Branş çeşitlerine göre 5-19 yaş arası çocuk ve yetişkinlerin faydalanabileceği Kış Spor Okulları'nda, 13 yaş ve üzeri yetişkinler için de haftanın iki günü capoeira kursu açılacak.

İlk dönemi 6-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kış Spor Okulları, toplam dokuz dönem halinde 9 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Eğitimler, branş türlerine göre her hafta çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri Üçevler Spor Tesisleri, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Tesisleri ve Çalı Kapalı Yüzme Tesisleri'nde verilecek.

Dopdolu programıyla dönem boyunca Nilüferliler'e spor hizmeti sunacak olan Kış Spor Okulları'na kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, Üçevler Spor Tesisleri için 441 90 60, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi için 413 09 90, Çalı Yüzme Havuzu için 482 42 95 ve Konak Olimpik Yüzme Tesisleri için 453 06 26 numaralı hatları arayabilir.