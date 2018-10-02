Nilüfer'de Kütüphane Günleri devam ediyor

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Kütüphane Günleri, sergi, atölye ve söyleşilerle devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin, “İktidar” alt başlığıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Kütüphane Günleri, sergi, söyleşiler ve atölyelerle devam ediyor. Tanıl Bora ve Sema Kaygusuz'un açılış konuşmalarıyla 29 Eylül tarihinde başlayan Nilüfer Kütüphane Günleri'nin ilk konuğu, “Farklı Bir İktidar” söyleşisiyle Nilgün Toker ile Murat Sevinç oldu. Söyleşilerin ikinci oturumunda Behiç Ak ile Mehmet Erkurt “Çocuk Edebiyatında Güç İlişkileri”ni masaya yatırdı. Misi Yazıevi'nde gerçekleşen söyleşide Behiç Ak, okuyan bir fert olarak çocuğu, ebeveynleri ve otoriteyle ilişkisini ele alırken, Mehmet Erkurt da, çocuk kitapları yayıncılığı ve yayıncılığı çevreleyen güç ilişkilerini anlattı.

Çocuğun bir tüketici olarak kavranmış olmasının, onu sahneye taşıdığını belirten Behiç Ak, “İktidarı biraz da bu belirliyor. Orta Çağ'da çocuklarla ilgili çok şey konuşulmuyordu. Örneğin ihtisaslaşmış bir çocuk odası yoktu. Çocuklar büyüklerle aynı kıyafetleri giyiyorlardı. Yanı ayrışmış olarak bir çocuk kıyafeti tipolojisi yoktu. Bu, çok önemli bir şey. Ahlak alanını felsefeyle bütünleştiremiyorsak, o alanı bugünkü tüketim normlarını oluşturan kalıplar dolduruyor. Bu da, çocukları savunmasız hale getiriyor ve tüketici olarak belirliyor” dedi.

Yayıncılık alanında da benzer sorunların yaşandığını belirten Mehmet Erkurt da, “Bizler, merkezî, resmî , kurumsal, makro iktidarlardan değil, hayatın farklı alanlarında, gündelik ilişkiler dahilinde varlığını gösteren güç ilişkilerinden bahsediyoruz. Edebi ya da akademik olsun her yayıncılık, farklı iktidar odaklarıyla güç ilişkileri içindedir” dedi.

Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında Nilüfer Belediyesi, İsveç Konsolosluğu, İsveç Enstitüsü ve İsveç Çocuk Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Burada Çocuk Büyüyor-İsveç Çocuk Edebiyatı Sergisi” Misi Çocuk Kütüphanesi'nde açıldı. Sergi, bir ay boyunca izlenime açık kalacak.

Nilüfer Kütüphane Günleri, 6 Ekim Cumartesi gününe kadar her gün düzenlenecek atölye ve söyleşilerle devam edecek.