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19 Temmuz 2018 18:58

Nilüfer’de M. Fatih Işık ile yollar ayrıldı

Nilüfer Belediyespor, Hentbol A Takım Baş Antrenörü Mehmet Fatih Işık ile karşılıklı görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılamamasının ardından yolları ayırdı.

Nilüfer’de M. Fatih Işık ile yollar ayrıldı

19 Temmuz 2018 18:58


Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı’nda uzun yıllar sporcu, antrenör ve teknik sorumlu olarak görev yapan, son 7 yıldır Hentbol A Takım Baş Antrenörlük görevini yürüten Mehmet Fatih Işık ile 2018-2019 sezonunda anlaşma sağlanamadığından, karşılıklı görüşmeler sonunda her konuda fikir birliği içinde kalınarak, yolları ayırma kararı alındı.


Alınan karar sonrası, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, “Fatih Işık hocamız ile yaptığımız görüşmenin, her konuda yararlı geçtiğini belirterek, görüşmeler sonucunda ayrılmanın, hem Fatih hoca tarafından, hem de kulübümüz tarafından daha iyi bir karar olacağı düşüncesinde birleştik. Fatih hocamıza uzun yıllardan bu yana vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum” dedi.


Mehmet Fatih Işık da, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaşamda her şeyin bir sonu olduğu gibi, benimde Nilüfer Belediyespor kulübü bünyesinde görev süremin bu gün itibari bitmiş olması, beni oldukça üzmüş olsa da, spor camiası içerisinde bu tür görevlerde, bir bayrak yarışı düşüncesi ile zaman zaman değişimin olması kaçınılmazdır. Kulüp başkanımız ile yaptığımız görüşmelerde ortak karar olarak bu sezon itibari ile kan değişiminin daha yararlı olacağı kanaatine vardık. Bu vesile ile görev yaptığım süre içerisinde, çalıştığım bütün başkanlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve bizlere hizmet veren bütün kulüp personeline teşekkür ederim.”




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