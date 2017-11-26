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26 Kasım 2017 13:42

Nilüfer’de ‘Mahalle Komiteleri’ yeniden belirlendi

Nilüfer’deki Mahalle Komiteleri yapılan seçimlerin ardından yeniden belirlendi.

Nilüfer’de ‘Mahalle Komiteleri’ yeniden belirlendi

26 Kasım 2017 13:42


Türkiye’de örnek olan Nilüfer’deki “Mahalle Komiteleri”, 2014 yılında yapılan seçimin ardından yeniden belirlendi. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonuyla vatandaşlar sandığa giderek Mahalle Komitesi üyelerini seçti. Yoğun ilgi gösterilen seçimler sonunda seçilen isimler önümüzdeki günlerde muhtarlıklarda askıya çıkartılarak ilan edilecek. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Oy verenler, Nilüfer’de mahallelinin söz sahibi olması adına örnek bir uygulamaya imza atıldığını vurguladı.


Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de Mahalle Komiteleri uygulaması ile demokrasi şenliği yaşandığını kaydederek, “Nilüfer Kent Konseyi olarak seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mahalle Komiteleri uygulaması Türkiye’de ilk kez Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliği ile yapılıyor. Mahalle Komiteleri, mahallenin sorunlarının ortaya çıkması ve projelendirilmesi için çalışmalar yapıyor. Mahalle Komiteleri doğrudan demokrasinin hayata geçirilmesidir. Doğrudan demokrasilerde insanlar yönetime katılmalı ve sorunlar için söz sahibi olabilir. Demokrasi kültürü ve bilincinin gelişmesi için bu proje bir alan çalışmasıdır. Nilüfer’de bunun çok büyük yararlarını gördük. Nilüfer’de 64 Mahalle Komitesi var. Seçimlere halkımız büyük ilgi gösterdi. Hedefimiz komitelerin daha yoğun ve verimli çalışmalar yapmasıdır. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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