Nilüfer’de oryantiring heyecanı

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring yarışları nefes kesti. Belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşarak dereceye girenler, kupa ve madalya sevinci yaşadı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri devam ediyor. Balat Atatürk Orman’ında düzenlenen oryantiring müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. 19 okuldan 312 öğrencinin katıldığı müsabakalarda 8 kategoride erkek-kız takımlar ve ferdi sporcular kupa ve madalya almaya hak kazandı.

Genç erkeklerde birinci Özlüce Sınav Okulları B Takımı, ikinci Coşkunöz MTAL B Takımı, üçüncü Otomotiv Lisesi oldu. Genç kızlarda birinci Çamlıca Anadolu Lisesi, ikinci Nilüfer İMKB Fen Lisesi, üçüncü de İMKB Fen Lisesi B Takımı oldu. Yıldız erkeklerde birinci Yönder Okulları, ikinci Yönder Okulları B takımı, üçüncü de Hakan Tan Ortaokulu oldu. Yıldız kızlarda ilk sırayı Koç Ortaokulu, ikinci sırayı Yönder Okulları, üçüncü sırayı da Çakmak Koleji aldı.

Küçük erkeklerde birinci Tan Okulları, ikinci Marmara Akcan Koleji, üçüncü de Özlüce Sınav Okulları oldu. Küçük kızlar da ilk sırayı Özel Osmangazi İlk ve Ortaokulu, ikinciliği Yönder Okulları, üçüncülüğü de Konaklı İlk ve Ortaokulu elde etti. Minik erkeklerde birinci Tan Okulları, ikinci Yönder Okulları üçüncü de Konaklı İlk ve Ortaokulu oldu. Minik kızlarda ilk sırayı Tan Okulları, ikinci Yönder Okulları, üçüncü de Konaklı İlk ve Ortaokulu oldu.

Ferdi sıralamada da dereceye girenler açıklandı. Buna göre, Genç Erkekler kategorisinde Özlüce Sınav Okulları’ndan Ömer Faruk Demirci, Genç Kızlar kategorisinde Çamlıca Anadolu Lisesi’nden Müge Nur Kaplan, Yıldız Erkekler kategorisinde Yönder Okulları’ndan Kerem Özcan, Yıldız Kızlar kategorisinde Koç Ortaokulu’ndan Belinay Edincik, Küçük Erkekler kategorisinde Tan Okulları’ndan Olcay Ünal, Küçük Kızlar kategorisinde Özel Osmangazi İlk ve Ortaokulu’ndan İrem Güngör, Minik Erkekler kategorisinde Tan Okulları’ndan Arda Akdeniz, Minik Kızlar kategorisinde Tan okullar’ndan Ela Turan birinciliği elde eden isimler oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalya sevincini arkadaşları ile birlikte yaşadı.