Nilüfer'de perde Kanlı Düğün ile açıldı

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonu ‘Kanlı Düğün' isimli oyunla açtı. Prömiyeri Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapılan oyun, tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda tiyatro tutkunlarının karşısına, ikisi çocuk toplam yedi yeni oyunla çıkıyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, perdeyi İspanyol yazar Federico Garcia Lorca'nın Kanlı Düğün adlı oyunuyla açtı.

Prömiyeri Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapılan oyuna ilgi büyük oldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ve Ahmet Çakıcı'nın da aralarında yer aldığı tiyatro meraklıları salonu doldurdu.

İspanyol yazar Federico Garcia Lorca'nın “Köy Trajedileri Üçlemesi”nin ilk oyunu olan “Kanlı Düğün”ü, Turan Oflazoğlu Türkçe'ye çevirdi. Barış Erdenk'in yönettiği oyunda, Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Melisa İclal Yamanarda, Mesut Özsoy, Hande Kaplan, Zeynep Çelik Küreş rol aldı Burak Günsayar, Ceren Toksöz, Dilan Acar ve Mert Özay'ın müzisyen olarak yer aldığı oyuna, Gizem Şahin, Konuralp Gökalp, Tarık Şenocak ve Yağmur Yula da danslarıyla eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren oyun, aşk, özgürlük gibi insan doğasına ait kavramların, töreyle, toplumsal kurallarla çatışmasını ve bu çatışmanın neden olduğu yıkımı ele alıyor. 1932 yılında yazılan oyunda Lorca, ölüme yazgılı hayatların karanlık dünyasını şiirsel bir dille anlatıyor.

Başarıyla sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış aldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız da, performanslarından dolayı oyunculara çiçek vererek Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kutladı. Işıkyıldız, kurum olarak kültür-sanata destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini hatırlatan Işıkyıldız, bu dönemde kültür sanatın öneminin daha da arttığına vurgu yaparak, herkesi Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun oyunlarını izlemeye davet etti.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği Kanlı Düğün, 5 Ekim Cuma günü saat 20.00'de, 6 Ekim Cumartesi günü de saat 15.00 ve 20.00'de Nâzım Hikmet Kültürevi'nde izleyici ile buluşacak. Oyun, sezon sonuna kadar cuma ve cumartesi günleri sahnelenmeye devam edilecek.