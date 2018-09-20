Nilüfer'de plaj voleybolu heyecanı

Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlediği 2018 Balkan Plaj Voleybolu Turu Bursa Nilüfer Etabı, ana tablo maçlarıyla başladı. 23 Eylül'de sona erecek şampiyonada 5 ülkeden toplam 26 takım mücadele ediyor.

Nilüfer Belediyesi bir kez daha plaj voleybolu heyecanına ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen 2018 Balkan Plaj Voleybolu Turu Bursa Nilüfer Etabı başladı. Balkan Mahallesi'nde oluşturulan plaj voleybolu tesislerinde gerçekleşen şampiyonada Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye'den toplam 26 takım mücadele ediyor. 23 Ekim Pazar günü sona erecek olan şampiyonanın ilk gününde ana tablo müsabakaları yapıldı. 14 erkek, 12 kadın olmak üzere toplam 26 takımdan karşılaşmaları kazanan ekipler, hafta sonu yapılacak final müsabakalarında mücadele edecek. Nilüfer Belediyesi'nin hafta sonunda gerçekleştireceği Balkan Panayırı ile koordineli düzenlenen şampiyonada, kupa ve madalyalar 23 Eylül Pazar günü sahiplerine verilecek.