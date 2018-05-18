Nilüfer’de ramazan dopdolu geçecek

Ramazan boyunca Nilüfer’in mahallelerinde iftar sofraları kurulurken, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulan Ramazan Sokağı da ilk konuklarını ağırlamaya başladı.

Nilüfer Belediyesi’nin, ramazan ayının, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçmesi için Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu Ramazan Sokağı, vatandaşların iftardan sonra buluşma noktası haline geldi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Ramazan Sokağı’nda Anadolu’nun her yöresinden farklı renkler ve yöresel tatlar yer alıyor. Anadolu Arastası’na üye 56 hemşeri derneğinin yanı sıra nilüfer’de faaliyet gösteren 10 kadın derneğinin standının yer aldığı Ramazan Sokağı’nda yöresel lezzetlerin yanı sıra kültürel değerlerden de örnekler sunuluyor. İftardan yarım saat sonra açılan sokakta isteyenler stantlardan alışveriş yaparken, kaat-ı, cam üfleme ve ebru sanatlarının da yer aldığı atölyeleri de ziyaret ederek yapılan çalışmaları izleyebiliyor.

Nilüfer Belediye’sinin ramazan boyunca her gün başka bir mahallede kurulan iftar sofralarında da birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel kareleri gözler önüne seriliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ve oğulları Meriç ile birlikte, Maksempınar Mahallesi’nde düzenlenen ilk iftar yemeğinde mahalleliyle birlikte oruç açtı.

Başkan Bozbey ardından da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının tüm değerlerinin Ramazan Sokağı’nda yaşatılacağını kaydeden Başkan Bozbey, “Hemşeri derneklerimiz Ramazan Sokağımızda hem yöresel lezzetleri halkımıza sunuyor hem de bu ayın tüm güzelliklerini burada yaşatıyor. Her akşam burada derneklerimizin ve Nilüfer Belediyemizin ortaklaşa organizasyonuyla birlikte eğlenceler olacak. Vatandaşlarımız buraya uğradıklarında, ülkemizin birçok yerinden getirilmiş olan ürünleri burada görecekler ve tadacaklar, ramazanı doyasıya yaşayacaklar. Ramazan ayı, tüm değerlerimizin yaşatılması adına Nilüfer’de bir başka kutlanıyor” dedi.

Ünlü sanatçılar, şairler de yer alacak

Çok sayıda hemşeri derneğinin yörelerine özgü gösteriler sunacağı Ramazan Sokağı’nda 19 Mayıs’ta Göksel, 25 Mayıs’ta sevilen müzik grubu Pinhani konser verecek. Tecrübeli tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Ali Düşenkalkar da Mevlana şiir ve öykülerini Bursalılar için 29 Mayıs Salı akşamı Ramazan Sokağı’nda seslendirecek. Düşenkalkar’ın seslendireceği şiir ve öykülere sema gösterisi ile eşlik edilecek. Nilüfer Belediyesi’nin ramazan etkinlikleri kapsamında 3 Haziran Pazar akşamı Sunay Akın da “Mahya Işıkları” ile sevenleriyle buluşacak. Nilüfer Kent Orkestrası’nın da konser vereceği Ramazan Sokağı’nın son etkinliğini 13 Haziran Çarşamba günü Mürşit Kavurmacı “Elveda Ramazan” konseri ile gerçekleştirecek.