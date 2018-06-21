Nilüfer’de tatil sporla geçiyor

Okul dönemini tamamlayan çocuklar, bu yaz tatilini de Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda sporla dopdolu geçirecek. 5-15 yaş arası çocukların yararlanabildiği Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Spor Okulları’nda ilk dönem, 18 Haziran’da başladı. Yaz Spor Okulları kapsamında, hafta içi günlerde futbol, voleybol, basketbol, squash, kort tenisi, masa tenisi, yüzme ve capoeira branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara katılan çocuklar, hem spor yapıyor hem de eğlenme imkânı buluyor. Eylül ayına kadar dört dönem olarak düzenlenen Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda eğitimler, Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu ile Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Nilüfer Belediyespor Tam Gün Yaz Spor Okulları da büyük ilgi görüyor. Hafta içi günlerde

09.00-17.00 saatleri arasında devam eden Tam Gün Yaz Spor Okulları’na katılan çocuklar da bol bol faaliyet yapma imkânı buluyor. Futbol, voleybol, basketbol, squash, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, capoeira, badminton, ritmik cimnastik, zeka oyunlarının da yer aldığı Tam Gün Yaz Spor Okulları’nda, modern dans, resim ve drama gibi alanlarda da eğitimler veriliyor.

Tam gün ve dönemsel zamanlı yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, Nilüfer Belediyespor’un 441 90 60 numaralı telefonundan bilgi alabilirler. Nilüfer’i spor şehri yapmak istediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Hedefimiz bütün çocukların bir sanat ve spor dalıyla iç içe olmasıdır. Yıl boyu düzenlenen sportif aktivitelerle Nilüfer’de spor heyecanı hiç bitmiyor. Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Spor Okulları da öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmelerine imkân sunuyor. Çocuklarımız hem boş zamanlarını sporla dopdolu geçirirken, hem de yeni arkadaşlıklar kurma imkanı buluyor. Yaz spor okullarımıza katılan bütün çocuklarımıza keyifli bir yaz tatili diliyorum” dedi.

Kurslara katılan öğrenciler de boş vakitlerini daha renkli şekilde değerlendirdiklerini belirterek, keyifli bir yaz dönemi geçirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.