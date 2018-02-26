Nilüfer’de yamaç paraşütü eğitimleri başladı

Bursa’da alternatif spor branşlarını geliştirmek maksadıyla Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Havacılık Topluluğu (UHAVK) iş birliğiyle gerçekleştirilen yamaç paraşütü başlangıç eğitimi kursları Uludağ Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi’nde başladı. Nilüfer Belediyespor’un milli sporcusu Erol Aslantaş’ın verdiği yamaç paraşütü eğitimlerinde evvela uçuş güvenliği ve kaza kırım konularında katılımcılar bilgilendirildi. En başarılı uçuşun, en güvenli uçuş olduğunu vurgulayan Erol Aslantaş, “Yamaç paraşütü diğer hava sporlarına göre daha az tehlikeli olmakla birlikte, meteoroloji ve insan faktörü ortaya çıktığında bir anda en tehlikeli hava sporuna dönüşebiliyor” dedi. Aslantaş, teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından, yer çalışması, alçak tepe uçuşları ve uçuş eğitimlerinin Nilüfer Belediyesi’nin Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde devam edeceğini açıkladı.

Nilüfer Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlere 57 öğrencinin katıldığını belirten UHAVK Başkanı Ceren Şahin de, “Öğrencilere eğitim, malzeme ve lojistik destek sağlayan ayrıca sportif olarak her türlü yardımı bizlere sunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.