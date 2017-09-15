Nilüfer’de yamaç paraşütü heyecanı başladı

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gerçekleşen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın üçüncü ve son etabı olan “Nilüfer Hedef Yarışması”nda ilk gün antrenman uçuşları yapıldı. Gölyazı ve Uluabat Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde her bir pilotun 6’şar kez uçuş yaptığı antrenman uçuşlarında renkli görüntüler yaşandı. Yarışlarda, Türkiye’nin farklı illerinden 30 yamaç paraşütü pilotu, ferdi, kulüp ve kadınlar klasmanında belirlenen hedefe hatasız bir şekilde iniş yapabilmek için mücadele ediyor. Final yarışlarının yapılacağı 17 Eylül Pazar günü ayrıca Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonu da belli olacak.