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13 Haziran 2018 13:31

Nilüfer’de Yaz Spor Okulları başlıyor

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor’un birlikte düzenlediği Yaz Spor Okulları, yaz tatili boyunca çocukları sporla buluşturacak.

Nilüfer’de Yaz Spor Okulları başlıyor

13 Haziran 2018 13:31

Farklı spor branşlarının yer aldığı Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem 18 Haziran’da başlayacak.


Nilüferli çocuklar, bu yaz tatilini de Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda sporla iç içe geçirecek. 5-15 yaş arası çocukların katılabileceği Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem, 18 Haziran’da başlıyor. Futbol, voleybol, basketbol, squash, kort tenisi, masa tenisi, yüzme ve capoeira branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan kurslarda çocuklar, tatillerini spor yaparak verimli bir şekilde geçirecek. Eylül ayına kadar dört dönem olarak düzenlenecek Nilüfer Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda eğitimler, Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu ile Yüzüncüyıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.



Tam gün spor okullarına ilgi yoğun


Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam edecek Nilüfer Belediyespor Tam Gün Yaz Spor Okulları’na katılacak çocuklar da yine verimli bir dönem geçirecek. Badminton, ritmik jimnastik, zeka oyunları gibi çeşitli spor branşlarının yanı sıra, dileyenlere resim ve drama gibi sanatsal faaliyetler de sunulacak. Çocuklar, gün boyu sanat ve sporla iç içe olarak, keyifli dakikalar geçirecek.




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