Nilüfer’de yer altı çöp konteynırları yaygınlaşıyor

Daha önce mahkeme süreciyle kullanılamayan 370 yer altı çöp konteynırı da halkın kullanımına açıldı.

Nilüfer Belediyesi, halk sağlığının korunması, çöp kokusu, çöp suyu gibi problemlerin önünü geçmek amacıyla 2009 yılından bugüne 835 yer altı çöp konteynırını, vatandaşların hizmetine sundu. Ancak, 370 yer altı konteynırı, teknik şartnameye uygun yapılmadığı gerekçesiyle mahkemeye taşındı. Bu süreçte bu çöp konteynırları, etrafı tel örgüyle kapatılarak mahkeme kararı beklendi. Konunun uzlaşma ile sonuçlanmasının ardından etrafı tel örgülerle çevrili 370 yer altı çöp konteynırı yeniden Nilüferlilerin hizmetine sunuldu.

Yer altı çöp konteynırlarının etrafındaki tel örgüler, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından sökülürken, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu da incelemelerde bulundu. Mahkemenin aldığı kararı değerlendiren Kayaoğlu, "Önemli olan halkın sağlığı ve temiz bir çevre" dedi.

Adil Kayaoğlu, "Yer altında yüksek hacimde depolama yaparak evsel atıklar ile vatandaşlarımızın temasını azaltmak için böyle bir uygulamaya yürütüyoruz. Ancak teknik şartnameye uygun yapılmadığı gerekçesiyle bir mahkeme süreci yaşadık ve bu sürecin hukuksal anlamda sonuçlanmasını bekledik. Alınan kararla birlikte 370 yer altı çöp konteynırlarımızı yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz" diye konuştu.

Nilüfer genelinde toplam 835 adet yer altı çöp konteynırı olduğunu belirten Kayaoğlu, "Bir yer altı çöp konteynırı 9 adet 400 litre galvanize konteynır hacmine sahip. 2009 yılından beri uyguladığımız projeyi, yeni yatırımlarla yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha önce Nilüfer Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda da 10 daire ve üzerinde olan yeni inşaat projelerinde yeraltı konteynırlarının yapılması zorunlu hale geldi" dedi.