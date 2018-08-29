Nilüfer’deki kadın derneklerini örnek aldılar

Erdek’in Ballıpınar Mahallesi’nden 20 kadın, dernek faaliyetlerini yerinde görmek için Nilüfer’in turizm açısından önemli bölgelerinden olan Misi Mahallesi’ndeki Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ın eşi Zeynep Çalık ve Erdek İlçe Tarım Müdürü Dilek Işıktar’ın da bulunduğu heyeti, Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nagihan Dülger ve dernek üyesi kadınlar karşıladı.

Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Dülger, dernekleşme süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Dülger, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in desteğiyle dernek kurarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Nilüfer’de toplam 31 kadın derneği bulunduğunu belirten Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dülger, Nilüfer Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, festivaller, açılış organizasyonları ve yardım kermeslerinde kadın derneklerinin yer aldığını söyledi. Dülger, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarının altını çizdi.

Erdek Kaymakamı’nın eşi Zeynep Çalık da, Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nagihan Dülger ve dernek yönetimi ile dernekleşme konusunda kadınlara destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.