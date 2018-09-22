Nilüfer'den barış çağrıları yükseldi

Nilüfer Belediyesi'nin 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde düzenlediği etkinlikte, barış çağrıları yankılandı. Çocukların, barışa olan özlemi dizelerle dile getirdiği gecede, 'Bir Sabahattin Ali Trajedisi-Kayıp Kemiklerin İzinde' belgeseli de gösterime sunuldu.

Nilüfer Belediyesi'nin, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte dünyaya barış çağrıları yapıldı. Etkinlikte, Sabahattin Ali de eserleriyle anıldı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi Seden Bozbey ve çok sayıda barış sevdalısı katıldı. Etkinlik, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri'nin, Nâzım Hikmet'in “Kız Çocuğu” adlı şiirinden dizeleri seslendirmesiyle başladı. Çocuklar daha sonra “Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Barış İstiyor” yazılı pankartla sahneye çıktı. Gece, yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün yaptığı, Sabahattin Ali'nin yaşamını konu alan “Bir Sabahattin Ali Trajedisi-Kayıp Kemiklerin İzinde” adlı belgeselin gösterimi ile devam etti.

Belgesel gösteriminin ardından Aysun-Ali Kocatepe konser verdi. Ali Kocatepe, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Yahya Kemal Beyatlı gibi ustaların şiirlerinden bestelediği eserleri Aysun Kocatepe ile birlikte seslendirdi. Konserin sonunda Aysun-Ali Kocatepe ve Nebil Özgentürk, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i sahneye davet etti ve İzmir Marşı hep birlikte seslendirildi. Salonu tıklım tıklım dolduranlar, sahnedekileri ayakta alkışladı.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinlikte yer alanlara anmalık vererek teşekkür etti.