Nilüfer’e kardeş kent Manyas’tan ziyaret

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, meclis üyeleriyle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

Halk Evi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Turgay Erdem, Yalçın Işıkyıldız, Nazlı Yazgan ve Adil Kayaoğlu da hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı ve sosyal projelerini anlattı. Nilüfer Belediyesi’nin, projeleriyle Türkiye’de örnek olduğunu belirten Başkan Barçin de, ortak proje üretmek istediklerini ifade etti.