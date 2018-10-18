Nilüfer'in 2019 bütçesi 394 milyon TL

Nilüfer Belediyesi'nin 2019 yılı için öngörülen bütçesi 394 milyon TL olarak kabul edildi.

Meclis, Nilüfer Belediyesi'nin performans programı ile 2019 mali yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Bütçe görüşmelerine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, “Merkezî idarenin yerel yönetimlerin imkanlarını gittikçe daraltması söz konusu. Örneğin sanayi bölgelerine tanınan vergi muafiyeti, AVM ruhsatlarının artık büyükşehir tarafından veriliyor olması, taşeronlarla ilgili düzenlemenin personel maliyetlerimizi artırması bunlardan bazıları. Ayrıca ülkedeki ekonomik sıkıntının emlâk vergilerinin tahsilatlarına da yansıması gibi sebeplerle giderlerimizin artıp, gelirlerimizin azalması yüzünden yaşadığımız sıkıntılar, önümüzde hızla yükselen bir engel haline gelse de biz şevkimizi kırmadan 2019'da da aynı istekle çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı gözden geçirerek, bazı faaliyetlerimizi azaltıp, maliyetleri elimizden geldiğince düşürerek Nilüferlilerin refah seviyesinin düşmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Nilüfer'in Bursa sınırlarını aşan, ülkeye ve dünyaya yayılan bir örnek haline geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak il ve büyükşehir belediyelerinin dahi yapamadığı hizmetleri yapan bir kurum haline geldiğini belirtti. Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“İnanıyorum ki, Nilüfer'de herkes bu ayrıcalığı yaşıyor, Nilüfer örneğinden gurur duyuyor, Türkiye'nin ya da dünyanın hangi köşesine giderse gitsin ‘Nilüferliyim' dediğinde, aldığı övgülerle onurlanıyor.”

Nilüfer Belediyesi'nin, EFQM Mükemmellik Modeli'ni Türkiye'de uygulayan tek kurum olduğunu belirten Başkan Bozbey, her şeyin ölçüme dayalı olduğunu ve belgeler üzerinden yapıldığını söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nun sorularını da cevaplayan Mustafa Bozbey, 2018 yılında 106 milyon TL tahakkuk olduğunu, bu rakamın geçen yıldan devredenlerle birlikte 145 milyon TL'ye ulaştığını, ancak toplanan paranın yaklaşık 57 milyon TL olduğunu ifade etti. 5 yıl önce vergi tahsilat oranının yüzde 85-90 civarında olduğunu belirten Başkan Bozbey, bu oranın 2017 yılında yüzde 69'a düştüğünü söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin 116 milyon TL alacağına karşılık, 128 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Bozbey, “Aslına bakarsanız, arada 10 milyon TL fark var. Ancak alacaklarımızın toplanamayacağı endişemiz büyük. İnsanlar oturdukları binanın vergisini vermekle ilgili sıkıntı yaşıyor. Diğer harçlarda da azalmalar söz konusu. Bir taraftan arazi satmayacaksın, diğer taraftan da bütçede açık vereceksin, hizmet üretemeyeceksin, artan maliyetleri karşılayacaksın. Bütçeye göre hesabımızı yapıyoruz, ardından bir karar çıkıyor, hesap uymuyor. Nilüfer Belediyesi'nin 2018 yılında sadece 2-3 maddeden kaynaklanan yaklaşık 29 milyon TL zararı var. Bu açığı satışlarla kapatmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz, hatamız da olsa doğru bilgiyi vermek” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin borcunun büyük bir kısmının İller Bankası'na olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Gönlümüzden geçen hiç faiz ödememek. Keşke öyle bir imkana sahip olsak. Gelirlerimizin tamamını alabilsek, zaten buna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sene 50 milyon TL satış yaptık. Bundan sonra da belki 15-20 milyon TL daha satış yapabiliriz. En azından zorunlu ödemelerimizi yapmak durumundayız. Personelimizin maaşlarını, elektriği, suyu, doğalgazı ödemek zorundayız. Hizmetlerimizi yapmak durumundayız. Bunları yapmazsak bizim kurum olma özelliğimiz kalmaz” diye konuştu.

Olumsuzluklara rağmen bütçe ve performans programını en iyi şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bozbey, şöyle devam etti: “Kaynaklarımızı doğru kullanarak, Nilüferliler'e verdiğimiz sözlerin büyük kısmını yerine getirdik. Bunda da iddialıyız. Borçlu bir Nilüfer değil, ekonomi düzelirse tam tersine belki 10 sene sonra bütçesinde fazlalık çıkan bir Nilüfer'e doğru yolculuğumuz devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütçemizin Nilüfer halkına hayırlı olmasını diliyorum. Güzel hizmetlerle örnek ve lider kuruma yakışır hizmetlerle bir 19 daha devam edecek diye düşünüyorum.”

Başkan Bozbey'in konuşmasının ardından bütçe sunumunu Mali Hizmetler Müdürü Gamze Seza Gürge yaptı. Yapılan oylamada Nilüfer Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 394 milyon lira olarak kabul edildi.