Nilüfer'in huzur veren parkları yenileniyor

Bursa'da, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği temsil eden Nilüfer-Azerbaycan Dostluk Parkı, yenilenmiş haliyle vatandaşların uğrak yeri hâline geldi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2007 yılında açtığı alan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Parkı, yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Nilüfer Belediyesi ve Azerbaycan'ın Bakü Nizami Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkisi kurmasının ardından yapılan Türkiye Azerbaycan Dostluk Parkı'nda, oyun grubu ve oturma alanları yenilendi. 8 bin 950 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 14 bin 340 metrekare alana sahip parkta seyir terasları, ana meydan, çocuk oyan alanı, oturma ve dinlenme alanları, basketbol sahası, yaya yolları, süs havuzu ve gezinti alanları yer alıyor. Park, yenilenmiş haliyle çevredeki vatandaşların uğrak yeri hâline geldi.

Şehrin en büyük ve en huzur veren parkları arasında yer alan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Parkı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı tarafından tasarlandı. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliği simgeleyen parktaki anıt da bu dostluğu gelecek nesillere taşıyor.