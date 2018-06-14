Nilüfer’in mahalle iftarlarında 25 bin kişi ağırlandı

26 mahallede düzenlenen iftarlara yaklaşık 25 binin üzerinde kişi katıldı.

Nilüfer Belediyesi, manevi duyguların arttığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kurdu. Düzenlenen toplu iftarlarda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de halkla birlikteydi. Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının son mahalle iftarını Akçalar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Akçalar Mahalle Meydanı’nda düzenlenen iftarda Başkan Mustafa Bozbey, masaları tek tek gezerek herkese, ‘Afiyet olsun’ dileklerini iletti ve bayramlarını da kutladı.

Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. Başkan Bozbey, iftarın ardından mahalle meydanında bulunan kahvede oturarak vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Nilüfer Belediyesi’nin, Gölyazı, Unçukuru, Badırga, Özlüce ve Ürünlü’nün de aralarında bulunduğu toplam 26 mahallede gerçekleştirdiği iftarlara 25 binin üzerinde vatandaş katıldı. Başkan Bozbey’in katılımıyla gerçekleştirilen iftar sofralarında birlik ve beraberlik ruhu yaşatıldı. İftarların ardından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterilerinde de çocuklar gönüllerince eğlendi, büyükler de çocukluklarına döndü.