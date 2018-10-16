Nilüfer'in Menekşe Parkı'nda huzur var

Nilüfer Belediyesi'nin yeni düzenlemelerle daha işlevsel hale getirdiği Menekşe Parkı, halka yeşil alanda huzurlu vakit geçirebilme imkânı sunarken, çocukların kahkahalarıyla şenleniyor.

Çevre ve sağlıklı yaşam kenti olma hedefiyle kente sürekli yeni parklar kazandıran Nilüfer Belediyesi, mevcut parklar arasından da bakıma ihtiyacı olanları revize ederek daha kullanışlı hale getiriyor. Yenilenerek daha kullanışla hale getirilen bu parklardan biri de Nilüfer'in Barış Mahallesi'nde bulunan Menekşe Parkı. Nilüfer Belediyesi parkta spor alanlarını yeniledi, yeşil alanlarda da yeni düzenlemeler yaptı. Park yeni haliyle halkın ihtiyaçlarına daha fazla cevap verir hale geldi. Vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte parkta sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Toplam 4 bin 25 metrekarelik alana sahip olan Menekşe Parkı, 2 bin 50 metrekarelik yeşil alanıyla bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Parkta, çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri oyun grubunun yanı sıra basketbol sahası da 7'den 70'e herkesin spor yapması için imkân sağlıyor.