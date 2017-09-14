Nilüfer’in parkları üç boyutlu çalışmalarla renkleniyor

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilk kez bir anamorfik (perspektif oyunu) üç boyutlu çalışmayı Eğridereliler Parkı’nda uyguladı. Tasarımcı Beyza Demirci tarafından yaklaşık bir ayda tamamlanan çalışmada caretta caretta kaplumbağa figürü uygulandı. Değişik açılardan bakıldığında farklı şekillerde algılanan çalışma, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’in parklarının örnek olduğunu, bu çalışmanın farklı yerlerde de uygulanabileceğini ifade etti. Parkta çok sayıda kaplumbağa yaşadığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver de figürü bu yüzden seçtiklerini belirtti.