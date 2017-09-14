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14 Eylül 2017 15:26

Nilüfer’in parkları üç boyutlu çalışmalarla renkleniyor

Nilüfer Belediyesi, anamorfik üç boyutlu yer uygulamasını hayata geçirerek, Eğridereliler Parkı’nda görsel şölene imza attı.

Nilüfer’in parkları üç boyutlu çalışmalarla renkleniyor

14 Eylül 2017 15:26


Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilk kez bir anamorfik (perspektif oyunu) üç boyutlu çalışmayı Eğridereliler Parkı’nda uyguladı. Tasarımcı Beyza Demirci tarafından yaklaşık bir ayda tamamlanan çalışmada caretta caretta kaplumbağa figürü uygulandı. Değişik açılardan bakıldığında farklı şekillerde algılanan çalışma, vatandaşların da büyük ilgisini çekti.


Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’in parklarının örnek olduğunu, bu çalışmanın farklı yerlerde de uygulanabileceğini ifade etti. Parkta çok sayıda kaplumbağa yaşadığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Tanrıöver de figürü bu yüzden seçtiklerini belirtti.




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