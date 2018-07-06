Nilüferli can dost artık Almanya’da yaşayacak

Sevik, sahiplendiği can dostu Köln’e götürecek.

yaz aylarını Bursa’da geçiren Berk Sevik, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nden bir can dost sahiplendi. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirten Sevik, Nilüfer Belediyesi’nin can dostlara yönelik yapılan hizmetleri çok beğendiğini söyledi.

Türkiye’ye gelmeden önce Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek, sahipsiz bir sokak hayvanına umut olmak istediğini söyleyen Berk Sevik, bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Berk Sevik şöyle konuştu:

“Köpeklere karşı büyük bir ilgim var. Hayvanların cins olarak ayrılmasına ve satışının yapılmasına karşı olduğumdan kendime bir dost edinemedim. Yaşadığım yerde de sokak hayvanı olmadığından bu isteğimi hep erteledim. Nilüfer Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Türkiye’ye geldiğimde ilk iş olarak burayı ziyaret ederek, kendime bir can dost sahiplenmeyi istemiştim. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum.”

Berk Sevik, yurt dışı çıkış işlemleri için gerekli belgeleri hazırlayarak, sahiplendiği can dostu yaşadığı yer olan Köln’e götüreceğini ifade etti.