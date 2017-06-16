Nilüferli çocuklar doğada bilim ve sanatla buluşacak

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek yaz okulu, her gün bir mahallenin çocuklarına keyifli saatler yaşatacak.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’nu bu yıl ikinci kez açıyor. Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, bu yıl 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenecek yaz okulunda bilim, astronomi, düşünce, ritim, akıl ve zeka oyunları ile ebru atölyeleri düzenlenecek. Çocuklar, Balat Atatürk Ormanı’nın eşsiz doğal güzelliği eşliğinde hem bilim ve sanatla iç içe olacak hem de eğlenecek.

27 Temmuz’a kadar devam edecek olan Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, her gün bir mahallenin çocuklarını ağırlayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen çocukların yaşadıkları mahallenin muhtarlığına önceden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıtlarını yaptıran çocuklar kendi mahallesindeki arkadaşları ile birlikte Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’na katılarak güzel bir gün geçirecek. Yaz okuluna katılacak çocuklar sabah saat 08.30’da mahalle muhtarlıklarının önünden Nilüfer Belediyesi araçları ile personel gözetiminde alınarak Balat Atatürk Ormanı’na getirilecek. Günün sonunda da çocuklar ile Nilüfer Belediyesi araçları ile mahalle muhtarlığı önünde ailelerine teslim edilecek. Her gün 50 öğrencinin yaz okuluna katılması planlanıyor.

Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu, 3 Temmuz Pazartesi Yüzüncüyıl Mahallesi çocukları ile başlıyor. 4 Temmuz Salı İhsaniye Mahallesi, 5 Temmuz Çarşamba Cumhuriyet Mahallesi, 6 Temmuz Perşembe Kültür Mahallesi, 7 Temmuz Cuma Işıktepe ve Minareliçavuş Mahallesi, 10 Temmuz Pazartesi Ataevler ve Barış Mahallesi, 11 Temmuz Salı Özlüce ve 19 Mayıs Mahallesi, 12 Temmuz Çarşamba Görükle ve Dumlupınar Mahallesi, 13 Temmuz Perşembe Konak Mahallesi, 14 Temmuz Cuma Gökçe, Büyükbalıklı ve İrfaniye Mahallesi, 17 Temmuz Pazartesi Beşevler Mahallesi, 18 Temmuz Salı Balat ve Ahmet Yesevi Mahallesi, 19 Temmuz Çarşamba 23 Nisan ve Ertuğrul Mahallesi, 20 Temmuz Perşembe Karaman ve Esentepe Mahallesi, 21 Temmuz Cuma Yaylacık, Tahtalı ve Ürünlü Mahallesi, 24 Temmuz Pazartesi Üçevler, Gümüştepe ve Demirci Mahallesi, 25 Temmuz Salı Kayapa ve Hasanağa Mahallesi, 26 Temmuz Çarşamba Akçalar ve Fadıllı Mahallesi, 27 Temmuz Perşembe Altınşehir ve 29 Ekim Mahallesi çocukları yaz okulunda hem eğlenecek hem de bilim ve sanatla dolu bir gün geçirecek.