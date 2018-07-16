Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 14:43

Nilüferli eskrimcilerden 6 madalya

Nilüfer Belediyesporlu milli eskrimciler Elke Lale Van Achterberg ile Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim U17&U23 Dünya Şampiyonası’nda 6 madalya kazanarak bütün Türkiye’yi gururlandırdı.

Nilüferli eskrimcilerden 6 madalya

16 Temmuz 2018 14:43


Dünya Tekerlekli Sandalye Eskrim Federasyonu (IWAS) tarafından 2017 yılının eskrimcisi seçilen Nilüfer Belediyesporlu ve milli eskrimci Hakan Akkaya ile yine Nilüfer Belediyesporlu milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, katıldıkları dünya şampiyonasından 6 madalya ile Türkiye’ye döndü.


Polonya’nın başkenti Varşova’da, Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim U17&U23 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Nilüfer Belediyespor Kulübü eskrimcileri Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg U-23 Epe’de bronz madalyaların sahibi oldular.


Türkiye’yi başarıyla temsil eden Elke Lale, şampiyonayı, U17 Flöre’de altın, U23 Flöre de bronz, U17 Epe’de gümüş ve son olarak U23 Epe’de bronz ile tamamlayarak toplam 4 madalyanın sahibi oldu. Hakan Akkaya da U-23 Flöre’de gümüş, U-23 Epe’de bronz madalya ile turnuvadan 2 madalya elde etti. Elke ve Akkaya böylece Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim U17&U23 Dünya Şampiyonası’nı 6 madalya ile noktalamış oldu.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesporlu iki eskrimciyi kutlayarak, “Bizlere böylesine güzel bir gurur yaşattıkları için Elke Lale Van Achterberg ve Hakan Akkaya’ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki her iki sporcumuz da daha nice büyük başarılara imza atacaklar, yeni nesillere de örnek olacaklar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç