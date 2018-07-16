Nilüferli eskrimcilerden 6 madalya

Dünya Tekerlekli Sandalye Eskrim Federasyonu (IWAS) tarafından 2017 yılının eskrimcisi seçilen Nilüfer Belediyesporlu ve milli eskrimci Hakan Akkaya ile yine Nilüfer Belediyesporlu milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, katıldıkları dünya şampiyonasından 6 madalya ile Türkiye’ye döndü.

Polonya’nın başkenti Varşova’da, Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim U17&U23 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Nilüfer Belediyespor Kulübü eskrimcileri Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg U-23 Epe’de bronz madalyaların sahibi oldular.

Türkiye’yi başarıyla temsil eden Elke Lale, şampiyonayı, U17 Flöre’de altın, U23 Flöre de bronz, U17 Epe’de gümüş ve son olarak U23 Epe’de bronz ile tamamlayarak toplam 4 madalyanın sahibi oldu. Hakan Akkaya da U-23 Flöre’de gümüş, U-23 Epe’de bronz madalya ile turnuvadan 2 madalya elde etti. Elke ve Akkaya böylece Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim U17&U23 Dünya Şampiyonası’nı 6 madalya ile noktalamış oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesporlu iki eskrimciyi kutlayarak, “Bizlere böylesine güzel bir gurur yaşattıkları için Elke Lale Van Achterberg ve Hakan Akkaya’ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki her iki sporcumuz da daha nice büyük başarılara imza atacaklar, yeni nesillere de örnek olacaklar” dedi.